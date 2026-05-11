Reportan Incendio en Inmediaciones de Refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca .

Un fuerte incendio se registra la noche de este lunes 11 de mayo en la Refinería de Pemex Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, de acuerdo con reportes preliminares.

Las llamaradas son visibles a kilómetros de distancia, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

Supuestamente, el incendio fue en una torre de enfriamiento.

Al momento, se desconoce si hubo víctimas. Tampoco se saben las causas del siniestro.

La enorme bola de fuego es visible desde lo que parece ser una de las chimeneas.

Petróleos Mexicanos no ha informado del percance.

Información en desarrollo...