Archivos Epstein: Instalan Biblioteca Temporal con 3.5 Millones de Páginas Impresas

Una organización a favor de la transparencia ha instalado en Nueva York una biblioteca temporal con una sola obra para consulta: los archivos de Jeffrey Epstein. La biblioteca lleva por nombre Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein y contiene 3.5 millones de páginas pertenecientes al archivo.

“La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, se lee en la exposición organizada por el Institute for Primary Facts .

. La exposición adjunta a la biblioteca temporal incluye una línea del tiempo que detalla la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein .

entre y . La visita a la biblioteca es gratuita, pero se debe hacer cita antes de acudir.

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Una biblioteca que solo incluye el Archivo Epstein

En Nueva York ha abierto la biblioteca Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein, que reúne todos los documentos publicados por tribunales sobre el caso Jeffrey Epstein. La biblioteca guarda el Archivo Epstein impreso en 3 mil 437 volúmenes.

En la carátula de cada volumen se lee Los archivos parcialmente censurados de Jeffrey Epstein. La leyenda va acompañada del número de volumen y la edición se atribuye a la editorial The Trumpsonian, una broma inspirada en la red de museos Smithsonian.

La biblioteca, abierta por la organización Institute for Primary Facts, incluye una exposición adjunta donde se detalla la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. La línea del tiempo incluye algunos momentos importantes de la relación entre el político republicano y el magnate financiero, desde los ochenta hasta los años dos mil.

Exposición en biblioteca temporal con archivos de Jeffrey Epstein. Foto: Reuters

“La verdad es difícil de negar cuando está impresa”

Cabe señalar que el presidente republicano ha intentado desvincularse en varias ocasiones de Epstein. Por ejemplo, ha asegurado que rompió su amistad con el financiero antes de que salieran a la luz las acusaciones en su contra. También ha señalado que nunca supo de sus crímenes sexuales.

Sin embargo, ha sido ampliamente documentada la amistad entre ambos. No solo vivían muy cerca en Palm Beach, Florida, sino que Epstein habría sugerido a Trump comprar la propiedad de Mar-a-Lago que hoy habita, según asegura el libro La Araña: Dentro de la red criminal de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, del periodista Barry Levine.

No pocos habrán de preguntarse la finalidad de imprimir las 3.5 millones de páginas del archivo, a lo que el Institute for Primary Facts responde: “La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”. Otro de los mensajes que acompañan a la exposición afirma:

“Se puede juzgar a una sociedad por la forma en la que trata a sus víctimas”.

David Garrett, uno de los creadores del proyecto, declaró a la agencia AFP:

“Somos una organización prodemocracia, con el objetivo de educar al público utilizando este tipo de museos temporales y otras experiencias presenciales para ayudar a la gente a entender la corrupción en Estados Unidos”.

La biblioteca se ubica en el número 101 de la calle Reade, en el barrio de Tribeca, en Manhattan. La entrada es gratuita, pero se debe hacer una cita previa a través de su sitio en línea.

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