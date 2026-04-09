Melania Trump Pide al Congreso Audiencias Públicas para Víctimas de Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apareció ante las cámaras este jueves en la Casa Blanca para negar cualquier vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. Esto representó su primera declaración pública desde que el caso volvió al centro del debate el año pasado.

Durante la comparecencia, la exmodelo también pidió al Congreso estadounidense que abra audiencias públicas para las mujeres que fueron víctimas de Epstein.

Melania rompe el silencio sobre Epstein

La aparición de Melania Trump fue descrita como inusual: tomó la palabra directamente frente a los medios para desmentir acusaciones que no precisó en detalle, pero que —según sus propias palabras— la vinculan con Epstein.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", afirmó la primera dama desde la Casa Blanca.

Además, aclaró que no fue a través del financiero como conoció al presidente Donald Trump, su esposo.

Video: Publican Más de 3 Millones de Páginas de Archivos de Epstein.

El llamado al Congreso: Que las víctimas testifiquen bajo juramento

Más allá del desmentido personal, la primera dama dedicó parte de su comparecencia a exigir acción legislativa concreta. Señaló que varios ejecutivos de alto perfil renunciaron a sus cargos luego de que el caso Epstein se politizara, aunque aclaró que eso no equivale a una declaración de culpabilidad.

"Ha llegado el momento de que el Congreso actúe. Epstein no actuó solo (...) Hago un llamado al Congreso para que ofrezca a las mujeres que han sido víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las supervivientes. Den a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso (...) Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean, y su testimonio debería quedar registrado de forma permanente en las actas del Congreso. Solo entonces conoceremos la verdad", sostuvo en declaraciones.

Historias recomendadas:

CT