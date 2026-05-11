Identifican de México y Honduras a 6 Migrantes Muertos en Vagón de Tren de Laredo, Texas

Las autoridades de Laredo, Texas, identificaron como migrantes de México y Honduras a las seis personas halladas muertas en el vagón de carga de un tren de Union Pacific, así lo confirmó un portavoz de la policía local.

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El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo 11 de mayo de 2026 a una llamada de emergencia de un trabajador de un patio ferroviario que encontró los cuerpos.

Video. Hallan Varios Cuerpos en Vagón de Tren de Union Pacific en Laredo, Texas

Golpe de calor habría causado muerte de víctimas

Los agentes de policía y el personal de emergencia que acudieron a la llamada pudieron comprobar que los individuos habían fallecido y revelaron que se trata de cinco hombres y una mujer.

Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho y el médico forense del condado de Webb County realizará las autopsias para determinar la causa de las muertes. Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre Estados Unidos y México.

Las autoridades dijeron que la causa preliminar de la muerte es hipertermia (golpe de calor).

La policía respondió después de que un empleado de Union Pacific informara sobre un “remolque con el descubrimiento de múltiples víctimas” alrededor de las 15:00 horas, dijo la policía.

Temperaturas superaron los 40.5 grados el domingo

El médico forense jefe del condado de Webb, Texas, confirmó que se recuperaron cinco hombres y una mujer.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Webb identificó a dos de las víctimas el lunes.

“La víctima femenina ha sido identificada como una ciudadana mexicana de 29 años y una de las víctimas masculinas como un hondureño de 24 años”, informó la oficina en un comunicado de prensa.

El médico forense indicó que las temperaturas alcanzaron los 40.5 grados el domingo.

“Tras los exámenes iniciales, se determinó que la víctima femenina falleció por hipertermia. Si bien los exámenes formales de las cinco personas restantes aún están pendientes, es muy probable que la hipertermia haya sido la causa de muerte de todo el grupo”, señala el comunicado.

Las autoridades creen que las otras personas también eran originarias de México y Honduras.

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Con información de N+

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