EUA Publica Archivos Históricos de Ovnis: Aquí las Imágenes que Liberó el Departamento de Guerra

El Gobierno de Estados Unidos publicó hoy, 8 de mayo de 2026, archivos históricos sobre ovnis, como parte de un proceso de transparencia que ordenó el presidente Donald Trump; aquí puedes ver las primeras imágenes desclasificadas, reveladas este viernes por el Departamento de Guerra estadounidense.

En un comunicado, el Departamento de Guerra señaló que se trata de “una tarea histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas”.

El Departamento de Guerra subrayó que publicará nuevos materiales de forma continua a medida que se descubran y desclasifiquen.

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra, mencionó que los "archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo".

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Mientras que Jared Isaacman , administrador de la NASA, celebró la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por revelar los secretos del universo.

En febrero de 2026, el presidente Donald Trump adelantó que se iban a difundir los archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama habló sobre la vida extraterrestre en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Cuando a Obama fue cuestionado sobre la existencia de los extraterrestres, aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: "Son reales, pero yo no los he visto".

El presidente estadounidense reaccionó a estos comentarios y acusó a Obama de revelar "información clasificada" y cometer un "grave error".

Posteriormente, Barack Obama precisó que durante su Gobierno no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

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Así son las históricas imágenes de los ovnis

La galería de imágenes sobre ovnis la integran 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente.

La Fuerza Aérea estadounidense reportó el avistamiento de un ovni en el sur de Estados Unidos, en 2020. Foto: Departamento de Guerra

La Armada de Estados Unidos localiza un ovni en el norte del país, en 2026. Foto: Departamento de Guerra

Ovni captado en el oeste de Estado Unidos, en 2025. Foto: Departamento de Guerra

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos capta un ovni con forma de balón cerca de Japón. Foto: Departamento de Guerra

Imagen de la misión Apolo 17 a la Luna donde se aprecian tres luces sobre el terreno lunar. Foto: Departamento de Guerra

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower, en la década de 1950, para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.

La desclasificación de los archivos del también llamado fenómeno anómalo no identificado (FANI) implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

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Con información de N+ y EFE.

RMT