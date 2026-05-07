Temporada de Huracanes 2026: ¿Cuántos Ciclones Podrían Golpear en el Atlántico Mexicano?

Llegó mayo y con el quinto mes del año da inicio la temporada de huracanes 2026; de acuerdo con especialistas, se prevén menos ciclones en el Atlántico. Aquí te damos los detalles de lo que se sabe sobre los fenómenos que se esperan en las costas del Golfo de México y en el Caribe mexicano.

Oficialmente, la temporada de lluvias en México empieza en mayo y se consolida en junio, sin embrago, este 2026, las precipitaciones se adelantaron y desde abril ya había tormentas con granizo, que provocaron algunos encharcamientos, al menos en la Ciudad de México (CDMX).

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¿Cuándo empiezan los huracanes en 2026?

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes inicia en mayo de 2026 en el Océano Pacífico, y el 1 de junio, en el Atlantico.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la temporada de huracanes terminará hasta el 30 de noviembre de 2026.

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¿Cuántos ciclones se formarán en el Atlantico mexicano?

El SMN prevé que en la temporada de huracanes 2026 se formen menos ciclones que en 2025, cuando se registraron 13 ciclones con nombre, debido al establecimiento de la fase cálida del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El Meteorológico Nacional estimó la formación de entre 11 y 15 ciclones con nombre, en el Atlántico:

Entre 7 y 8 serían tormentas tropicales.

Entre 3 y 5 podrían ser huracanes categorías 1 o 2.

Y al menos 1 o 2 alcanzarán a ser huracán de categoría mayor.

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¿Por qué habrá menos ciclones en el Atlantico?

El SMN, dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que se prevé una transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre de mayo a julio, con una probabilidad de 61%, con tendencia a fortalecerse durante el pico de la temporada de ciclones tropicales, entre agosto y octubre

Rumbo el invierno, existe una probabilidad del 25% de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.

En tanto, expertos de Cuba confirmaron que la temporada de huracanes del Caribe, el Atlántico Norte y el Golfo de México de 2026, será menos activa de lo normal con el desarrollo de al menos 11 fenómenos, de los cuales, 5 podrían llegar a ser huracán y 2 podrían ser de gran intensidad.

Según el reporte cubano, “la temperatura superficial del mar en la franja tropical del Atlántico Norte ha registrado un cierto enfriamiento durante las últimas semanas, lo que no favorece el incremento de la actividad ciclónica”.

Sin embargo, “los modelos indican la posibilidad de un incremento de las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en los meses de agosto, septiembre y octubre en el Atlántico y el mar Caribe”.

Si el fenómeno del El Niño se presenta ligero, no limitaría la actividad ciclónica, pero si es moderado o fuerte, sí podría disminuir el impacto de la actividad.

Según los expertos cubanos, se espera que ocho ciclones se desarrollen en el Atlántico: dos en el Caribe y al menos uno en el Golfo de México.

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Con información de N+ y AP.

RMT