‘El Chapo’ Pide Repetir Juicio y Regresar a México: Esta Es la Nueva Carta del Narcotraficante

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, volvió a pedir que se repita su juicio y solicitó su regreso a México.

En una nueva carta, enviada el 1 de mayo de 2026 a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, señaló que no hizo nada malo a nadie.

El Tribunal recibió la nueva carta de El Chapo y su contenido fue publicado hoy jueves, 7 de mayo de 2026.

Se trata de la sexta carta que El Chapo Guzmán envía a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en las últimas semanas.

En 2019, El Chapo Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos relacionados con el narcotráfico, en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en Estados Unidos.

Desde que Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y cartas; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

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¿Qué dice la nueva carta de El Chapo Guzmán?

En la nueva carta, escrita a mano y en inglés, el narcotraficante señaló que “el Gobierno mexicano fue responsable del todos los crímenes de violencia. Yo no le hice daño a nadie”.

Según El Chapo, preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, los delitos por los que se le condenó "se basan en un solo testigo”.

"En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, apuntó.

Joaquín Guzmán Loera, cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada, volvió a pedir un nuevo juicio y su extradición a México, petición que el juez Brian Cogan desestimó, al considerar que la solicitud carece de sentido y que ninguna de las cartas anteriores tienen validez jurídica.

El narcotraficante señaló a Ray Donovan, exfuncionario de la DEA, como la persona que lideró el operativo por el que fue detenido, y a quien se refirió como "fiscal del distrito”.

También, mencionó que Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, tuvo un papel clave para lograr su condena.

Además, agradeció “a los tribunales que acepten esta carta en defensa de mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre las pruebas que no eran concluyentes”.

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Con información de N+ y EFE.

RMT