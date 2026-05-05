¿Cómo Es la Firma de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán? Carta de su Puño y Letra lo Revela

El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos, escribió cartas de su puño y letra en las que pidió a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México, solicitud que fue rechazada por el juez Brian Cogan.

En esas misivas, escritas a mano y en inglés, se pudo apreciar la letra y firma del capo, quien fue juzgado por narcotráfico y condenado a cadena perpetua en EUA, la cual cumple en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado.

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Cinco cartas del capo

El juez Cogan reveló que, en total, el narcotraficante mexicano le envió cinco cartas en dos semanas.

En ellas, El Chapo solicitó al juez que se respetara el derecho a pedir su extradición y dijo que le impusieron un castigo cruel y que no había evidencias para su sentencia.

El exlíder del Cártel de Sinaloa insistió en que quiere ser regresado a México para enfrentar los cargos que tiene pendientes.

Pero Cogan no aceptó la petición y señaló que los argumentos de Guzmán Loera no tienen sentido y ninguno tiene validez jurídica.

Se trata del mismo juez que lo sentenció hace siete años, tras la resolución de un jurado popular en el juicio que pasó a la historia como el más importante por narcotráfico realizado en la Unión Americana.

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Así es la letra y firma de El Chapo

En las misivas se pudo apreciar la letra y firma del narcotraficante, quien en esta ocasión escribió los textos en inglés. Así luce una de las cartas:

Carta de puño y letra y firmada por Joaquín Guzmán Loera

Guzmán fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 y desde su encierro ha enviado varias cartas a su familia, a la corte y al juez Brian Cogan.

Algunas han sido para agradecer el apoyo de su familia, para ver a su esposa, para denunciar aislamiento y problemas de salud.

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