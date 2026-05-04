"El Chapo" Pide Extradición a México Desde Prisión en EUA y Denuncia Violación a sus Derechos

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió una carta manuscrita al juez federal del Distrito Este de Nueva York en la que pide ser extraditado a México y reclama que sus derechos han sido violados.

La misiva, fechada el 23 de abril de 2026 y recibida en la corte de Brooklyn el 1 de mayo, fue ingresada al sistema de justicia de Estados Unidos y se hizo pública este lunes 4 de mayo.

El documento, escrito de puño y letra desde la Penitenciaría Federal ADX Florence, en Colorado, forma parte del expediente 1:09-cr-00466-BMC-RLM como el documento 781.

Lo que pide y denuncia en la carta

Solicita extradición de regreso a México

Alega que las pruebas en su contra no fueron demostradas

Reclama igualdad ante la ley en el proceso federal

Pide un nuevo juicio

Propone que ambos países colaboren en la política de su traslado

En la carta, Guzmán se identifica a sí mismo y declara abiertamente su objetivo ante el tribunal.

"Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México", escribió el narcotraficante en el encabezado de la misiva.

En el cuerpo de la carta, el exlíder del Cártel de Sinaloa argumenta que las evidencias que sustentaron su condena nunca fueron debidamente acreditadas y señala lo que describe como violaciones a sus derechos dentro del proceso federal. También plantea una salida diplomática.

"Las partes de ambos países pueden acordar juntas la política para regresarme a mi país", sostiene en uno de los pasajes de la misiva.

Guzmán agrega que la conclusión de su apelación debería ser motivo para un nuevo juicio y agradece al juez del Distrito Este de Brooklyn por recibir su petición.

No hay registro en los materiales proporcionados de que el tribunal haya respondido a la solicitud, ni de que exista alguna gestión diplomática en curso entre México y Estados Unidos vinculada a esta carta.

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CT