Se Accidenta Helicóptero de la Marina: ¿Qué Pasó con la Aeronave en Mazatlán Hoy 4 de Mayo 2026?

Un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) tuvo un accidente hoy, 4 de mayo de 2026, en Sinaloa, sin que se hayan registrado víctimas.

En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia detalló que los hechos ocurrieron en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

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¿Qué pasó con la aeronave?

La Semar informó que un helicóptero tipo MI-17 tuvo una falla de motor al intentar despegar, lo que ocasionó un aterrizaje de emergencia.

“Durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia”, expuso.

“No se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de este incidente”, añadió la dependencia en X.

De igual manera, reportó que el seguro correspondiente realiza las evaluaciones para los procedimientos que correspondan.

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Durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia.



No se registraron personas lesionadas ni… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 4, 2026

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Con información de N+.

spb