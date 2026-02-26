¿México Investiga Vida Extraterrestre? Esto se Sabe Sobre el Fenómeno OVNI

El Gobierno de México se pronunció sobre el fenómeno OVNI (UFO en inglés, un acrónimo de Objeto Volador No Identificado) que hasta la fecha genera muchas dudas sobre su existencia. Te decimos que se sabe sobre la vida extraterrestre.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 26 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema, luego de ser cuestionada al respecto.

No creo que estén investigando vida extraterrestre la Defensa Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la Defensa esté investigando o tenga archivos de vida extraterrestre. pic.twitter.com/buvfa5ljsj — NMás (@nmas) February 26, 2026

México va esperar desclasificación de archivos de EUA

La titular del Ejecutivo Federal dijo que van a esperar a ver "que sale" de parte de Estado Unidos de América (EUA), luego de que el presidente Donald Trump anunció que ordenará desclasificar los archivos relacionados con la vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y OVNIS.

Cabe recordar que el mandatario estadounidense precisó que en vista del gran interés mostrado sobre el tema iniciará el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre.

