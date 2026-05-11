Francia Confirma Primer Caso de Hantavirus en Pasajera de Crucero; Rastrea a 22 Ciudadanos.

Una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus, anunció este lunes 11 de mayo la ministra de Salud Stéphanie Rist, quien también informó de 22 contactos identificados.

El estado de salud de una mujer "lamentablemente se deterioró esta noche" y las "pruebas dieron positivo", declaró la funcionaria en France Inter.

Los cinco franceses que estaban en el navío fueron repatriados y puestos en aislamiento en París.

Todos ellos "están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio", explicó la ministra.

"Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso", por un mínimo de 15 días, añadió.

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La paciente afectada desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación, de acuerdo con la autoridad sanitaria.

Debido que su situación se complicó, la mujer fue trasladada a un hospital especializado en enfermedades infecciosas para recibir tratamiento, indicó Rist.

Video: Pasajero Francés del Crucero MV Hondius Presenta Síntomas de Hantavirus.

¿Quiénes son los otros sospechosos?

En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre Santa Helena y Johannesburgo, que "fueron aislados rápidamente", y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam.

"Pedimos" a estos 14 pasajeros "que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento", dijo Stéphanie Rist.

Una turista neerlandesa del crucero que zarpó de Argentina viajó a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo antes de fallecer por el virus.

La mujer también embarcó brevemente en un avión con destino a Ámsterdam, aunque al final no viajó en él.

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La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius, la cepa Andes, presente en América Latina, puede transmitirse entre personas. El periodo de incubación puede llegar hasta seis semanas.

No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores.

Las autoridades sanitarias insisten, no obstante, en que el riesgo epidémico es bajo y no es comparable a la pandemia de Covid-19.

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ASJ