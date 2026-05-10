Catean Casa Ligada a 'Señor de los Buques' por Huachicol Fiscal en San Pedro, NL.

Agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina catearon este domingo 10 de mayo una residencia ligada a Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", en una zona exclusiva de San Pedro Garza García, Nuevo León, por investigaciones del contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal.

Los operativos de las autoridades federales se registraron desde el sábado en el área metropolitana de Monterrey. Primero acudieron a un domicilio en el fraccionamiento del Portal del Huajuco. Más tarde, las diligencias se extendieron a locales y bodegas en la colonia San Jerónimo.

Pero este domingo, agentes navales y ministeriales arribaron a la parte alta de San Pedro Garza García, en el sector Chipinque, para iniciar investigaciones en una casa en la zona de San Ángel.

Durante las diligencias en este Día de las Madres, los elementos federales revisaron un inmueble donde presuntamente se resguardaban vehículos de alta gama.

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La información recabada por N+ señala que las investigaciones están relacionadas con presunto huachicoleo fiscal y con el empresario del ramo transportista conocido como "El Señor de los buques".

Video: Marina y FGR Catean Residencia en San Pedro, NL; Ligada a Red de Huachicol Fiscal.

También se mencionó que varios de los inmuebles intervenidos están ligados a un empresario que enfrenta investigaciones fiscales.

El cateo en San Pedro Garza García concluyó la noche de este domingo. Alrededor de las 23:00 horas, ya no había personal de seguridad en la zona, según una revisión de este medio.

Ayer, este medio reportó que los marinos se desplegaron en El Huajuco, en la la colonia La Herradura, al sur de Monterrey, ante la presunta presencia de animales exóticos en una vivienda. Versiones extraoficiales indicaron el hallazgo de leones y otras especies.

Las autoridades ingresaron a la propiedad desde la mañana. Oficialmente, no se ha informado qué se localizó.

Igual trascendió que las personas que se encontraban al interior de la casa fueron retenidas temporalmente mientras eran interrogadas por las autoridades federales como parte de las diligencias derivadas de este operativo.

¿Quién es 'El señor de los buques'?

Roberto Blanco Cantú, o Roberto Brown Cantú, "El Señor de los Buques", es un empresario mexicoestadounidense señalado como uno de los principales operadores de una red de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, de acuerdo con investigaciones de N+.

Autoridades lo ubican como socio de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca, utilizadas presuntamente para transportar y comercializar millones de litros de diésel ingresados de forma ilegal por puertos de Tamaulipas y Baja California. La investigación en su contra tomó fuerza tras megadecomisos realizados en marzo de 2025 en Altamira y Ensenada.

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"El Señor de los buques" es señalado de participar en una estructura que utilizaba empresas fachada y documentos aduanales alterados para introducir combustible declarado falsamente como aditivos o residuos derivados del petróleo, con el fin de evadir impuestos.

Video: El Señor de los Buques: Red Ingresó de Contrabando Miles de Millones de Litros de Combustible.

También se le relaciona con operaciones de lavado de dinero y una red empresarial bajo investigación por presuntos nexos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo (CDG).

Enntre sus socios, destaca Héctor Manuel Portales Ávila, actualmente procesado por posesión ilícita de hidrocarburos.

Aunque la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Blanco Cantú en junio de 2025, un juez federal en Nuevo León le concedió un amparo que dejó sin efecto ese mandamiento, mientras continúan las pesquisas.

Las acusaciones contra el empresario

El presunto ingreso ilegal de millones de litros de diésel desde Texas mediante buques tanque y autotanques con documentos alterados.

Un posible desfalco al SAT estimado en 171 mil millones de pesos por evasión de impuestos relacionada con la importación irregular de hidrocarburos.

La creación y uso de empresas fachada, entre ellas Intansa y otras comercializadoras, para mover recursos y ocultar operaciones de contrabando y lavado de dinero.

La presunta relación de integrantes de la red con operadores vinculados al CJNG y el CDG, principalmente en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

La supuesta presión a dueños de gasolineras para obligarlos a comprar combustible de contrabando distribuido por empresas ligadas a la red investigada.

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Con información de Pedro Caballero

ASJ

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