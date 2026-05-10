Matan a Madre e Hija Buscadoras en Salamanca, Guanajuato; Colectivo Exige Justicia

La Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el asesinato de dos mujeres en el municipio de Salamanca, ocurrido en la colonia 18 de Marzo.

Las víctimas fueron identificadas como Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo “Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos”, quienes fueron atacadas a balazos mientras viajaban a bordo de una motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, en los hechos ocurridos ayer 9 de mayo, hombres armados les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Cuando arribaron los servicios de emergencia, ambas mujeres ya no contaban con signos vitales. La causa de muerte será determinada por los servicios periciales.

De acuerdo con el colectivo, Patricia y Katia realizaban labores de búsqueda de su familiar Miguel Ángel Jáuregui Acosta, quien había sido reportado como desaparecido el 8 de febrero de 2024. Tras más de un año de búsqueda, el joven fue localizado sin vida en marzo de 2025 dentro de una fosa clandestina en la comunidad de La Ordeña, en Salamanca.

Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta

Pese a este hallazgo, ambas continuaban activamente en el colectivo, participando en labores de localización de otras personas desaparecidas en la región.

El colectivo al que pertenecían exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el esclarecimiento del doble homicidio y el castigo a los responsables.

Asimismo, desde la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas en México se condenó el ataque y se pidió garantizar justicia y protección para las personas buscadoras, quienes han sido blanco de agresiones en distintas entidades del país mientras realizan labores de localización de sus familiares desaparecidos.

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