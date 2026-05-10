Reportan Disparos en Inmediaciones de Plaza La Antigua de Atizapán, Edomex , Hoy 10 de Mayo 2026

Este domingo 10 de mayo de 2026 se reportaron disparos en las inmediaciones de Plaza La Antigua, ubicada en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En el sitio fueron captados elementos de seguridad y cuerpos de emergencia; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si existen personas lesionadas.

De acuerdo con publicaciones compartidas por usuarios en redes sociales, al exterior del centro comercial se observó la presencia de ambulancias y unidades policiacas tras el incidente.

Reportan Disparos en Plaza La Antigua de Atizapán, Zona Esmeralda, Edomex

En plena afluencia de personas

Plaza La Antigua alberga restaurantes y tiendas de moda, por lo que el hecho ocurrió en medio de la afluencia de personas por la celebración del Día de las Madres.

Tras los reportes, el gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que la situación se encuentra “totalmente controlada y sin riesgo para la ciudadanía”.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que las instancias competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales.



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