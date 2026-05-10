Hallan a 6 Personas Muertas en Vagón de Tren de Carga en Laredo, Texas

Seis personas fueron encontradas muertas al interior de un tren de carga de Union Pacific en la ciudad de Laredo, informaron medios locales hoy domingo 10 de mayo.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el hallazgo ocurrió poco después de las 2:30 de la tarde en una estación ferroviaria ubicada cerca del marcador de milla 13, en las inmediaciones del 12100 de Jim Young Way.

El Departamento de Policía de Laredo confirmó que varias personas fueron localizadas sin vida dentro de uno de los vagones del tren; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el número exacto de víctimas ni sus identidades.

Autoridades locales, junto con personal de emergencia, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas de las muertes. Tampoco se ha informado de manera oficial si las víctimas eran migrantes.

El hallazgo ocurrió durante una intensa ola de calor en la región

El hallazgo ocurrió en medio de una intensa ola de calor en la región. Este domingo, las temperaturas en Laredo alcanzaron aproximadamente 35 grados Celsius, lo que podría haber influido en las condiciones dentro del vagón.

Laredo es uno de los principales puntos de cruce entre México y Estados Unidos, y en años recientes se han registrado casos de migrantes que viajan ocultos en trenes de carga para intentar ingresar al país.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y confirmar el número total de personas fallecidas.

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