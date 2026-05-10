Calendario SEP 2026 Confirma Suspensión de Clases Antes del Fin Anticipado del Curso: Fecha

Luego de que se dieran a conocer los ajustes en el calendario escolar SEP para 2026, se ha confirmado la suspensión de clases con un puente más antes de que concluya el ciclo escolar. En N+ te decimos las fechas y los cambios.

Como debes saber, en los últimos días, la autoridad educativa federal confirmó que el curso 2025-2026 terminaría antes. Aunque esto aún no ha sido confirmado para todos los estados y se prevén reuniones con los secretarios de Educación estatales, se prevén ya los ajustes.

Video: Esto Opinan Padres de Fmailia por el Recorte del Ciclo Escolar Anunciado por la SEP

¿Cuándo se suspenden clases por puente en calendario SEP 2026?

Con la modificación en el calendario escolar 2025 a 2026, también hubo algunos ajustes en los días de asueto que ya se habían anunciado de manera oficial a nivel nacional.

Previamente, se preveían al menos tres puentes más antes de que terminara el ciclo escolar; sin embargo, con los ajustes anunciados por la SEP debido a la realización del Mundial 2026 en México, se han reducido estas fechas de suspensión de clases.

No obstante, se mantiene uno de ellos, que es el correspondiente a la celebración del Día del Maestro, fecha que se conmemora el 15 de mayo, que en este 2026 cae en viernes, por lo que se trata de otro fin de semana largo antes de que concluya el ciclo escolar.

Los días de puente que se han cancelado son:

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

¿Cuándo terminaría el ciclo escolar 2026?

De acuerdo con el calendario SEP 2026 modificado, el ciclo escolar terminaría a nivel nacional el 5 de junio 2026. Aunque, debido a inconformidades con padres de familia y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aún hay dudas sobre si se mantendrán estas fechas en todo el país o habrá ajustes.

Para los docentes, habría una semana más de actividades, de 9 al 12 de junio 2026, para el cierre administrativo.

El nuevo calendario escolar por el Mundial 2026 no fue del agrado para muchas familias, debido a que señalan que suspender las clases antes de tiempo impacta de manera directa en el aprendizaje de los menores. Además, generan un "desajuste" imprevisto en la organización de las familias, pues algunas de ellas no cuentan con redes de apoyo suficientes para procurar el bienestar de los estudiantes mientras no están en las escuelas.

"La realidad es que aunque es una ocasión especial y es una condición especial ahorita lo del tema del Mundial, creo que si en la pandemia no se detuvieron las clases, se podrían seguir dando vía remota", dijo a N+ un padre de familia.

Video: ¿Cuándo Terminarían las Clases? Estos Son los Posibles Ajustes al Calendario Escolar de la SEP

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