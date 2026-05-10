Balacera Hoy en Iztapalapa Deja 3 Muertos y 9 Heridos Durante Fiesta Familiar

Una balacera registrada durante una convivencia familiar en la alcaldía Iztapalapa dejó un saldo de tres personas muertas y nueve más heridas, entre ellas mujeres y adultos mayores.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, domingo 10 de mayo, en un inmueble ubicado en la colonia Reforma Política, en el cruce de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria. De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon de manera directa contra los asistentes.

Tras el ataque, familiares trasladaron por sus propios medios a los lesionados a distintos hospitales de la Ciudad de México. Horas más tarde se confirmó la muerte de dos jóvenes de 16 y 23 años, mientras que una tercera víctima perdió la vida posteriormente.

Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años, así como cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, todos con lesiones por arma de fuego.

No se reportan detenidos

El ataque generó una fuerte movilización policiaca en la zona, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.

Autoridades capitalinas ya revisan las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables, quienes escaparon tras perpetrar el ataque.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, que se suman a una serie de episodios violentos ocurridos recientemente en la Ciudad de México. La investigación continúa para determinar si la agresión estaba dirigida contra alguna de las víctimas o si se trató de un ataque indiscriminado.

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