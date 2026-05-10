Reportan Varios Heridos por Tiroteo Masivo en Paterson, Nueva Jersey.

Varias personas resultaron heridas por un tiroteo masivo en Paterson, Nueva Jersey, lo que generó un fuerte despliegue policial la noche de este domingo 10 de mayo, informaron medios locales.

Los reportes preliminares señalan de cuatro a siete lesionados por los impactos de arma de fuego, pero al momento no se han esclarecido las circunstancias de la agresión. Oficialmente no se tiene un saldo de las víctimas.

El ataque ocurrió en el cruce de Rosa Parks Boulevard y Godwin Avenue, informó la cadena WABC. Mientras que RLS Media situó estos hechos en la cuadra 230 del bulevard referido.

En redes sociales circuló un video que muestra al menos dos personas lesionadas tiradas en el piso, mientras la policía sujeta a otro hombre.

"Todos los heridos fueron trasladados al Centro Médico Universitario de San José para recibir tratamiento", añadió RLS Media.

"Al menos una víctima sufrió heridas graves que ponen en peligro su vida y no se espera que sobreviva", indicó.

La cadena CBS igual reportó el tiroteo y dijo que no había información disponible sobre la cifra de heridos.

Alex Mendez, concejar de Paterson, dijo a WABC que corrió a refugiarse luego de escuchar los disparos.

"Estaba trabajando con todos mis voluntarios cuando oí los disparos. Fue aterrador. Esta ciudad está fuera de control", señaló Mendez, quien actualmente pretende la alcaldía de Paterson.

La zona fue acordonada, mientras siguen las investigaciones.

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ASJ