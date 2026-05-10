Cada vez más estudios apuntan a que es posible resolver acertijos e incluso estudiar conceptos mientras dormimos. No obstante, expertos ponen en duda si es buena idea perturbar el sentido original del sueño: el descanso.

Las personas que experimentan sueños lúcidos han sido cruciales para entender qué pasa con nuestro cerebro cuando dormimos.

han sido cruciales para entender qué pasa con nuestro cuando dormimos. Personas con sueños lúcidos pudieron resolver acertijos y problemas mientras dormían y acceder más fácilmente a la solución al despertar.

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Incluso los gusanos duermen; y cuando duermen, sueñan

Desde los perros hasta los gusanos, desde los gatos hasta las moscas: todos estos animales con cerebro duermen; y cuando duermen, sueñan. En algunos casos hemos estudiado ampliamente su sueño, como con los perros; en otros, como con las moscas, sabemos que tienen una fase semejante al sueño profundo cuando duermen.

En cualquier caso, dormir tiene una función significativa para la salud de todos estos animales. Ya un artículo de 2023 indicaba que los gusanos necesitaban dormir para fijar recuerdos; y esta acción es indispensable para el proceso de aprendizaje.

¿A dormir? ¡No, a chambear!

¿Pero qué tal aprender justo mientras dormimos? Desde el siglo XX, psicológos e inventores afirmaron que era posible influir en la mente con mensajes escuchados durante el sueño. Como muchos recordarán, en los años noventa y dos mil, los vendedores de walkmans y reproductores de discos recomendaban no dormir oyendo música con los audífonos puestos pues uno podía “quedar influido” por los mensajes que oíamos en canciones.

Siglos antes, los poetas concebían el sueño como un anverso de la vida. En La vida es sueño, la obra de Pedro Calderón de la Barca, Segismundo es engañado para confundir la vigilia con la fantasía, porque “la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. Por su parte, el inglés Samuel Coleridge proponía el hipotético caso de que al despertar uno conservara la prueba de una verdad que solo se conoció al dormir:

“¿Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba... y al despertar encontrara esa flor en su mano? ¿Entonces, qué?”

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Sabemos que la mente es influenciable cuando duerme, pero ahora también sabemos que puede, esencialmente, trabajar durante ese lapso. Un estudio publicado en febrero del 2026 en Neuroscience of Consciousness encontró que enfrentar problemas y rompecabezas en el sueño puede influir en la capacidad para volver a resolverlos ya despiertos.

El estudio analizó a individuos que frecuentemente tienen sueños lúcidos. Es decir, estas personas se dan cuenta de que están soñando mientras están dormidos y por lo general pueden modificarlos.

En la investigación, los participantes durmieron después de no poder resolver varios rompecabezas mientras oían sonidos específicos. Antes de dormir, se les pedía que siguieran trabajando en el rompecabezas si escuchaban estos sonidos en el sueño.

Los autores señalan que los participantes respondían al sonido al dormir y continuaban trabajando mientras dormían. Aunque al despertar no recordaban nada, sí les era más fácil resolver el acertijo. El estudio señala:

“Un análisis post hoc mostró que, para los participantes con un aumento en los sueños relacionados con las señales, estas potenciaron la resolución posterior de rompecabezas”.

Y concluyen:

“Los resultados destacan que los sueños REM (siglas de movimiento rápido ocular, en inglés) pueden contribuir a la resolución de problemas del día siguiente”.

Aprender en el sueño es posible, pero no queda claro si es una mala idea

La gran duda es: ¿tiene sentido este sacrificio? ¿Debemos perturbar el sentido original del sueño y usarlo para trabajar, como en una obra de ciencia ficción? Consultado por la revista New Yorker, el neurocientífico del sueño Thomas Andrillon se mostró escéptico.

Según recomendó, es mejor limitarnos a dormir cuando dormimos, en parte porque no sabemos cómo influir en el sueño puede influir en la vigilia de mala forma:

“El sueño tiene su propio universo, y deberíamos aprovechar mejor ese momento para lo que nos sirve”.

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