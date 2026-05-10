Avanza Repatriación de Pasajeros del Crucero Hondius Tras Brote de Hantavirus

Noventa y cuatro de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes del crucero Hondius iniciaron este domingo su regreso a casa desde Tenerife, España, tras el brote de hantavirus detectado a bordo. La operación de repatriación continuará el lunes con los últimos vuelos y la salida del barco rumbo a Países Bajos.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, informó que el desembarco de personas de 19 nacionalidades se desarrolló “con total normalidad y seguridad”. Sin embargo, Francia reportó que uno de sus evacuados presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Los pasajeros fueron trasladados en pequeños grupos desde el barco hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para abordar vuelos organizados por nacionalidad. Entre los evacuados viajaban también un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, trasladados por Países Bajos.

OMS Desaloja Crucero MV Hondius por Brote de Hantavirus en Tenerife, España

Bajo estrictas medidas

El operativo incluyó estrictas medidas sanitarias. Los primeros en abandonar el crucero fueron 14 españoles, quienes fueron llevados a Madrid para cumplir cuarentena en un hospital militar.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró desde Tenerife que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo y destacó la coordinación internacional durante la emergencia.

Hasta ahora, la OMS ha confirmado seis casos de hantavirus entre ocho sospechosos, incluidos tres fallecidos: dos pasajeros neerlandeses y una ciudadana alemana. El virus, poco frecuente, no cuenta con vacuna.

El crucero permanece fondeado frente al puerto de Granadilla de Abona desde su llegada procedente de Ushuaia, Argentina, mientras las autoridades completan la evacuación y preparan su salida hacia Países Bajos.



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