Sheinbaum Ratifica Acuerdos con Sección 7 de CNTE; Insisten en que Reciba a Comisión Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó acuerdos con la sección 7 de la CNTE de Chiapas luego de una reunión de más de cinco horas en Palacio Nacional, donde le pidieron que acceda a una mesa con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) del magisterio disidente.

Isael González Vázquez, líder de los docentes de la entidad del sureste, dijo que se abordaron temas locales, pero al final, plantearon a la mandataria que tenga una mesa con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Asimismo, los profesores de la sección 7 aprovecharon para insistir a Sheinbaum en que sean abrogadas la ley de la reforma educativa y la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"Los temas que se abordaron son temas de orden local; al final cerramos con la exigencia de la abrogación de la ley del ISSSTE y la exigencia de la abrogación de la reforma educativa y la instalación de nueva cuenta de la mesa con la CNUN y la presidenta", dijo González Vázquez a la salida del ecuentro.

—¿No hubo acuerdos en torno a los temas de la abrogación del ISSSTE?, preguntó N+.

"Los temas de la abrogación del ISSSTE y la reforma educativa corresponden a la mesa central de la CNUN con la presidenta y de ahí, la asamblea nacional del 16 de mayo va a acordar lo conducente", respondió el profesor chiapaneco.

"Lo del día de hoy es una mesa con temas locales y, reitero, se firma la minuta con la presidenta para los temas locales de Chiapas", añadió.

Cuestionado al respecto, el dirigente de la sección 7 de la CNTE dijo que Sheinbaum no respondió si accedería a reunirse con la Comisión Nacional Única de Negociación, previo a la movilización programada el viernes 15 de mayo en la Ciudad de México por el Día del Maestro.

—Sobre la mesa con la CNUN, ¿cuál fue la respuesta de la presidenta?, se le consultó.

"No hubo un compromiso puntual; sin embargo, dejamos la exigencia y, por supuesto, el 16 de mayo, nuestra asamblea nacional va a concentrar los resultados de las consultas que hicieron los contingentes en el marco de la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa", dijo González Vázquez.

—Para el tema de la CNUN, ¿le pidieron a la presidenta que los recibiera a toda la Coordinadora Nacional?

"Se hizo la petición, pero no hubo compromiso de fecha", contestó el maestro.

"Vamos a seguir en la ruta nosotros de exigencia, a nivel de CNTE nacional, para que se regrese a la mesa con respuestas concretas a las dos demandas", añadió.

En la reunión de este lunes, que comenzó a las 16:00 horas, también estuvieron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

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ASJ