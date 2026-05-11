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Activan Alerta Roja por Tormenta en CDMX: Se Registran Encharcamientos y Corrientes de Agua

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La alerta aplica para el periodo que comprende de las 20:05 de este lunes a las 00:00 horas del martes

Activan Alerta Roja por Tormenta en CDMX: Se Registran Encharcamientos y Corrientes de Agua

Se registraron encharcamientos en la capital producto de las fuertes lluvias. Foto: N+

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la alerta Amarilla y Roja para la noche de este lunes 11 de mayo de 2026 debido al pronóstico de lluvias fuertes de hasta 70 milímetros.

La alerta Amarilla y Roja, que incluye la posible caída de granizo, aplica para el periodo que comprende de las 20:05 de este lunes a las 00:00 horas del martes.

Se desborda la presa Becerra en la Colonia Jajalpa, Álvaro Obregón, CDMX

Inmediaciones de la presa Becerra en CDMX, Foto: X @CiuddnoIncon

Debido a las fuertes lluvias de esta noche, la Presa Becerra superó su límite máximo y se desbordó. Las inmediaciones de la colonia Jajalpa comienzan a presentar afectaciones. El agua ya se empieza salir a las calles por lo tanto arrastra mucha basura. 

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¿En dónde hay Alerta Roja?

Con corte a las 20:05 horas, la Alerta Roja se mantenía activa en las siguientes demaraciones:

  • Álvaro Obregón,
  • Cuajimalpa,
  • Magdalena Contreras y
  • Tlalpan.

Debido a la lluvia de entre 50 y 70 milímetros que podría caer en estas alcaldías, la SGIRPC-CDMX advirtió sobre la generación de encharcamientos e inundaciones, así como de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

En la alcaldía Tlalpan, una pipa de gas quedó atrapada en un encharcamiento en el bajopuente de Periférico esquina Picacho Ajusco, en la colonia Jardines en la Montaña.

¿Y en dónde hay Alerta Amarilla?

En tanto, la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo se mantenía en las demarcaciones:

  • Azcapotzalco,
  • Benito Juárez,
  • Coyoacán,
  • Cuauhtémoc,
  • Gustavo A. Madero,
  • Iztacalco,
  • Iztapalapa,
  • Miguel Hidalgo,
  • Milpa Alta,
  • Tláhuac,
  • Venustiano Carranza y
  • Xochimilco.

En estas alcaldías se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros que podría provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

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