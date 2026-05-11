¿Habrá Tormenta Solar el 12 de Mayo? El Sol Lanza Llamarada y No Descartan Impacto en la Tierra

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos captó una llamarada solar lanzada el pasado 10 de mayo. Según la organización, parte de la eyección de masa coronaria que emitió el Sol podría golpear la Tierra el próximo 12 de mayo. ¿Habrá tormenta geomagnética?

Una tormenta geomagnética ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra.

ocurre cuando las partículas expulsadas por el interactúan con el campo magnético de la Tierra. Una tormenta solar puede causar auroras, cortes en el suministro eléctrico y afectaciones en las telecomunicaciones.

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NOAA advierte por posible tormenta geomagnética para el 12 de mayo

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) captó una llamarada solar el mediodía del 10 de mayo. Según un reporte de su Centro de Predicción del Clima Espacial, la explosión emitió una llamarada de magnitud M 5.7. Se le considera de una fuerza moderada, dentro de la categoría R2.

La explosión fue acompañada de una eyección de masa coronaria que ahora mismo atraviesa el sistema solar a 650 kilómetros por segundo. La NOAA señaló en un comunicado que sus primeros cálculos arrojan que la mayor parte de estas partículas no chocarían con la Tierra:

“El modelado de la eyección de masa coronal (CME) resultante indica que la mayor parte del material debería pasar muy por detrás de la órbita terrestre”.

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No obstante, la NOAA afirmó que no puede descartar que parte de la eyección golpee la Tierra durante el martes 12 de mayo o las primeras horas del miércoles 13 de mayo, lo que provocaría una tormenta geomagnética:

“Dicho esto, no se puede descartar un impacto tangencial o la llegada de una onda de choque a finales del 12 de mayo o principios del 13 de mayo”.

¿Qué es una tormenta geomagnética, qué vinculo tiene con las llamaradas solares y qué efectos tiene en la Tierra?

Según explica la NASA, una llamarada solar es una explosión que ocurre en la superficie del Sol. Se les considera como explosiones más fuertes que se pueden observar en el sistema solar, con la potencia de múltiples bombas atómicas aun en las descargas más modestas.

Una llamarada solar puede estar acompañada de la eyección de masa coronaria, que se compone de partículas, como son pedazos de átomos rotos que provienen del interior de nuestra estrella. A este fenómeno, en conjunto, se le conoce como una tormenta solar.

¿Qué es una llamarada solar y cómo provoca tormentas geomagnéticas? Foto: NASA | SOHO

Estas ráfagas de partículas y radiación electromagnética viajan por el espacio a cientos o incluso miles de kilómetros por segundo. Al golpear la Tierra, perturban al campo electromagnético. Es entonces cuando ocurre una tormenta geomagnética. Al respecto la NASA explica:

“Cuando se dirige hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética, que puede producir efectos como apagones de radio, cortes de energía y hermosas auroras boreales. Sin embargo, no causan daño directo a nadie en la Tierra, ya que el campo magnético y la atmósfera de nuestro planeta nos protegen de lo peor de estas tormentas”.

Es decir, las tormentas geomagnéticas no tienen un efecto directo sobre nuestra salud, pues el impacto solo perturba a la atmósfera y al campo magnético. No obstante, sus efectos sí que son visibles, ya sea en la forma de auroras o de fallas en el servicio eléctrico.

En casos especialmente graves, ocurridos generalmente durante el máximo solar, las caídas en el servicio eléctrico pueden afectar a millones de personas, lo que se convierte en un riesgo ante una sociedad que depende de tecnologías vulnerables, como ha explicado la UNAM.

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