Trump Programa Chequeo Médico en Hospital Militar: ¿Qué Evaluaciones le Harán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto someterse a evaluaciones médicas el 26 de mayo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, informó la Casa Blanca.

El magnate republicano, que cumple 80 años en junio, asegura de manera constante, y sin que se le pregunte, que goza de buena salud física y mental.

En octubre, Trump se sometió a su segundo chequeo médico de 2025. Posteriormente, afirmó que una resonancia magnética realizada durante esa visita al hospital mostró que su salud cardiovascular era "excelente".

Ahora pasará por "las evaluaciones médicas y dentales anuales de rutina" como parte de su "atención regular de salud preventiva", señaló la Casa Blanca en un comunicado emitido este lunes 11 de mayo.

Trump es la persona de mayor edad que ha ejercido la presidencia de Estados Unidos. A menudo, ha aparecido con moretones en la mano derecha, a veces cubiertos con maquillaje.

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La Casa Blanca ha atribuido las marcas a la aspirina que toma como parte de un régimen "estándar" de salud cardiovascular.

¿Qué hospital tratará a Trump?

El Walter Reed National Military Medical Center es uno de los hospitales militares más importantes de Estados Unidos. Está ubicado en Bethesda, Maryland, cerca de Washington D. C.

El complejo médico brinda atención principalmente a militares, veteranos y altos funcionarios del gobierno estadounidense.

Es conocido porque varios presidentes de Estados Unidos han recibido atención médica ahí. Trump fue tratado en ese hospital cuando tuvo COVID-19 en 2020.

El centro actual surgió en 2011 tras la fusión del antiguo Hospital Militar Walter Reed del Ejército con el Centro Médico Naval Nacional. Desde entonces opera como un complejo médico conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El nombre proviene de Walter Reed, un médico militar reconocido por sus investigaciones sobre la fiebre amarilla.

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Con información de AFP

ASJ