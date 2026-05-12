Manifestación de la CNTE Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Afectaciones por Maestros?

Si hoy, 12 de mayo de 2026, tienes alguna actividad importante considera que habrá una manifestación de la CNTE, para que consideres tus rutas alternas en N+ te decimos dónde hay afectaciones por parte de maestros.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las afectaciones comenzarán desde las 8:30 horas en una zona céntrica de la Ciudad de México (CDMX).

Considera que previamente anunciaron una manifestación, en N+ te compartimos todos los detalles en CNTE Anuncia Nueva Marcha en Mayo 2026: En Esta Fecha Será la Protesta en CDMX.

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¿En dónde habrá afectaciones por la manifestación de la CNTE?

La manifestación será en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Belisario Domínguez, número 32, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La reunión corresponde a un "pleno de representantes de escuelas y secretarios generales delegacionales", encuentro en el que docentes discutirán acciones rumbo a una posible huelga nacional.

Autoridades estiman una asistencia aproximada de 120 personas, aunque no se descarta la participación de integrantes de otras secciones de la CNTE en la Ciudad de México.

El pasado 1 de mayo de 2026, dirigentes de la coordinadora adelantaron nuevas movilizaciones y advirtieron sobre la posibilidad de intensificar protestas en los próximos meses, incluso con una eventual huelga nacional hacia junio si no hay respuesta de las autoridades. Entre las exigencias del magisterio se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Cambios al sistema de pensiones.

Aumento salarial al sueldo base.

Reinstalación de trabajadores cesados.

Mayor presupuesto para educación y salud.

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