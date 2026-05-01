Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron hoy, 1 de mayo de 2026, una nueva marcha en mayo de 2026, en N+ te decimos en qué fecha será la protesta para que lo tomes en cuenta en tus tiempos de traslado.

La CNTE advirtió que las protestas podrían intensificarse en los próximos meses. En su posicionamiento, mencionaron la posibilidad de una huelga nacional hacia junio, en caso de no obtener respuesta a sus demandas.

Asimismo, señalaron que sus acciones podrían coincidir con eventos internacionales que se desarrollarán en México, como parte de una estrategia para visibilizar sus exigencias.

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¿Cuándo será la nueva marcha de la CNTE?

La Sección 9 de la CNTE anunció que la próxima marcha que harán será el 15 de mayo de 2026. Considera que este Día del Trabajo llevan a cabo movilizaciones: Mega Marcha de la CNTE en CDMX: ¿A Qué Hora Empiezan Bloqueos de Maestros Mañana?.

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Durante el pronunciamiento, integrantes de la CNTE señalaron que su pliego petitorio mantiene exigencias que, aseguran, no han sido resueltas desde años anteriores:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Cambios en el sistema de pensiones.

Incrementos salariales al sueldo base.

Reinstalación de trabajadores cesados.

Mayor presupuesto para educación y salud.

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