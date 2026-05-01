¿Por Qué se Llama Luna de Flores? Origen del Nombre de la Microluna de Hoy 1 de mayo 2026

En mayo, la Luna llena es nombrada de una manera ha perdurado durante generaciones y que está vinculado con los cambios de la naturaleza. En N+ te compartimos cuál es el origen del nombre de la microluna de hoy.

Este 1 de mayo de 2026, el cielo ofrece un evento astronómico particular, que es la llamada Luna de las Flores, que alcanza su punto máximo a las 17:23 horas (UTC/GMT). Se trata de la primera de las dos lunas llenas que ocurrirán durante este mes, un fenómeno poco común en el calendario lunar.

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A lo largo de los años, distintas culturas han nombrado las lunas llenas para identificar momentos específicos del calendario, especialmente aquellos relacionados con el entorno natural. En este contexto surge el término Luna de las Flores, utilizado para referirse a la luna llena de mayo.

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¿Por qué se llama Luna de las Flores?

El término Luna de las Flores se utiliza tradicionalmente para nombrar a la luna llena de mayo en el hemisferio norte. Su origen se remonta a antiguas tradiciones, particularmente de pueblos indígenas de América del Norte y del folclore europeo, que asignaban nombres a cada luna llena según los cambios estacionales.

Durante mayo, la vegetación alcanza uno de sus periodos más activos, con una amplia floración de plantas silvestres y cultivadas. Esto dio lugar al nombre, que hace referencia directa a la abundancia de flores característica de esta época del año.

Además de Luna de las Flores, esta luna llena también ha sido conocida como Luna de Plantación o Luna Lechosa, aunque estas denominaciones son menos utilizadas actualmente.

A diferencia de otros eventos recientes, la luna llena de este 1 de mayo no es una superluna. En realidad, se trata de una microluna, lo que significa que ocurre cuando el satélite se encuentra cerca de su punto más alejado de la Tierra, conocido como apogeo.

De acuerdo con la NASA, este fenómeno alcanzará su punto máximo el 1 de mayo de 2026 a las 17:23 horas (UTC/GMT). Sin embargo, en la mayoría de los lugares la mejor oportunidad para observarla será al anochecer, durante la salida de la Luna.

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