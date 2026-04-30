¿Qué se Celebra en Mayo 2026? Día del Trabajo, Madres, Maestros, Luna Azul y Más

Llega el mes de mayo 2026, en el que se celebra el Día del Trabajo, a las madres y los maestros. En N+, te contamos lo que pasará durante el quinto mes de año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día del Trabajo

El primero de mayo es Día del Trabajo, una fecha muy importante para las personas trabajadoras, pues es el día en que se conmemora la lucha por la mejora de las condiciones laborales. Tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida en 1886, fue así que varios empleados del mundo se unieron para exigir condiciones dignas y humanitarias para desarrollar sus actividades.

En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1º de mayo como día internacional del trabajo a partir de 1913.

Fases Lunares en mayo

Así queda el calendario lunar del mes de mayo de 2026.

1 de mayo: Luna Llena.

9 de mayo: Cuarto Menguante.

16 de mayo: Luna Nueva.

23 de mayo: Cuarto Creciente.

31 de mayo: Luna llena, también conocida como Luna Azul

Colapso de la Línea 12 del Metro

El 3 de mayo se cumplen cinco años del colapso de la Línea 12 del del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Ciudad de México (CDMX), cuyo saldo fue de 26 muertos y más de 100 heridos.

El accidente ocurrió en 2021 cuando colapsó una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco de la llamada Línea Dorada. Las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) captaron el momento del derrumbe y mostraron la gravedad de la situación.

De inmediato, vecinos y personas que pasaban por el lugar acudieron para auxiliar a las personas que quedaron atrapadas, y al poco tiempo se registró una gran movilización de los distintos cuerpos de emergencia.

Batalla de Puebla

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, fue en 1862 cuando el Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III, la fuerza militar mejor organizada en aquella época y la más poderosa del mundo. La Batalla de Puebla representa uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia.

Día de las Madres

El 10 de mayo se festeja a uno de los pilares más importantes de la familia, las madres, las mujeres que nos dieron la vida y que día a día luchan por sacar a sus hijos adelante. De acuerdo con el INEGI, en 2023, en México había 21.2 millones de mujeres de 15 a 49 años con al menos una hija o hijo. El promedio de edad al primer embarazo es de 21 años, y cerca del 11% de las madres son solteras.

Día del Maestro

El 15 de mayo es el Día del Maestro, las personas responsables de impartir educación en las aulas. Fue en 1917 cuando Venustiano Carranza decretó ese día para reconoce la labor de la comunidad educativa.

Luna Azul

El 31 de mayo habrá una Luna Azu, se le conoce así al ser la segunda Luna Llena en un mismo mes, de acuerdo con expertos, “este fenómeno ocurre cada dos o tres años, y en el 2026 tendremos el privilegio de verla.

UNAM Global detalló que “las fases de la Luna ocurren durante 29 días del mes, y la Luna llena solo se puede ver una vez al mes. Sin embargo, en muy raras ocasiones la Luna llena puede verse al principio y al final del mes. A la segunda Luna llena se le conoce como Luna azul”.

Con información de N+

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