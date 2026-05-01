Mega Marcha Hoy por Día del Trabajo: Puntos Afectados en CDMX este 1 de Mayo 2026

A lo largo de este viernes habrá una mega marcha por el Día del Trabajo, si te tocó trabajar o saldrás de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos cuáles serán los puntos afectados hoy, 1 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), las protestas comenzarán desde temprano. Los grupos de trabajadores, sindicatos y colectivos sociales marcharán con mantas y consignas para visibilizar demandas laborales y sociales.

Video: Metro CDMX: ¿Tendrá Horario Especial el Jueves 1 de Mayo, Día del Trabajo?

Puntos afectados por la mega marcha de trabajadores

Desde las 08:00 horas, la Unión Nacional de Trabajadores iniciará movilizaciones desde distintos puntos del Centro Histórico, como Eje Central y calles aledañas (5 de Mayo, Madero y Tacuba), avanzarán hacia el Zócalo. Se prevé una participación aproximada de 5 mil personas.

y calles aledañas (5 de Mayo, Madero y Tacuba), avanzarán hacia el Zócalo. Se prevé una participación aproximada de 5 mil personas. A la misma hora, organizaciones sindicales y obreras partirán desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, con una afluencia estimada de 10 mil asistentes. Entre sus demandas piden mejores condiciones laborales, reducción de la jornada laboral y defensa de derechos sindicales.

Por su parte, integrantes activos, jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social marcharán desde el Monumento a la Revolución en dos horarios: 08:00 y 15:00 horas, también con destino al Zócalo, en defensa de pensiones y derechos laborales.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” marchará en la alcaldía Venustiano Carranza, desde la colonia Centro hacia la zona de La Merced, para exigir derechos laborales de trabajadoras sexuales.

En breve más información.

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