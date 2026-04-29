Cambio en el Servicio de la Línea 2 del Metro CDMX: Así Funcionará

Usuarios deberán anticipar sus traslados porque habrá cambios en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, en N+ te compartimos cómo funcionará la Línea 2.

Considera que habrá cierres y operación en dos tramos, por lo que la Red de Transportes Eléctricos (RTP) apoyará en las zonas sin servicio, además si te preguntas qué pasará con los horarios en la conmemoración de la Batalla de Puebla, en N+ te compartimos los detalles: ¿Cambia el Horario del Metro CDMX el 5 de Mayo 2026? Este Día Se Conmemora la Batalla de Puebla.

Video: ¡Toma Precauciones! Estas Estaciones del Metro CDMX Estarán Cerradas hasta Nuevo Aviso

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A partir del viernes 1 y hasta el domingo 3, el servicio operará de forma parcial debido a trabajos de rehabilitación que forman parte de las mejoras rumbo al próximo Mundial de Futbol.

Desde temprano, quienes bajen al andén notarán una diferencia, ya que los trenes ya no recorrerán toda la línea de extremo a extremo.

¿Cómo funcionará la Línea 2 del Metro del 1 al 3 de mayo?

Durante estos tres días, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) implementará una operación dividida en dos tramos:

De Tasqueña a Xola.

De Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Esto significa que el tramo intermedio no contará con paso de trenes, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para continuar su trayecto. Los horarios de servicio son:

Viernes 1 de mayo: 7:00 a 24:00 horas.

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 horas.

Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 horas.

Mientras que las estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro son:

San Antonio Abad.

Chabacano.

Viaducto.

Además, hay un cierre adicional que se extenderá más allá de ese fin de semana, porque Portales y Nativitas no estarán abiertas desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso, debido a trabajos en los andenes. En estas estaciones no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

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