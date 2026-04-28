Cae Acosador Metro CDMX: Fotografiaba a Menores en Línea 3; Lo Detienen tras Revisar su Celular

Un presunto acosador del Metro CDMX fue detenido hoy en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, por policías del sistema de transporte; así elegía a sus víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este martes 28 de abril de 2026 en la estación Zapata, cuando una mujer pidió ayuda a los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), para denunciar un acto de acoso mientras viabaja en la Línea 12.

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A través de redes sociales, se dio a conocer el video del momento exacto de la detención del presunto acosador. La mujer refirió que unas personas se percataron de que su hija de 15 años de edad, estaba siendo agredida por el sospechoso.

“Un señor venía sacándole fotos a mí hija de 15 años y lo vieron unas personas”, afirmó.

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¿Cómo detuvieron al acosador de la Línea 3 del Metro CDMX?

El acto de acoso ocurrió en la Línea 12, pero cuando transbordaron a la Línea 3, fue cuando alertaron a la mamá de la menor, y en ese momento pidió a los policías que intervinieran.

Aunque el hombre aseguró que no estaba realizando ningún acto que atentara contra la adolescente, la madre de la menor pidió que mostrara su teléfono para confirmar que su versión era cierta. Entonces, al momento de revisar el móvil no solo hallaron las fotos que recién le había tomado a la menor, también hallaron fotografías de otras chicas menores de edad.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que se le brindó atención y acompañamiento para realizar el procedimiento correspondiente a la víctima. “La persona señalada fue presentada ante las autoridades competentes”, refirió.

En tanto, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, aseguró en sus redes sociales que

“En el Metro CDMX hay cero tolerancia al acoso sexual”, puntualizó

La adolescente señaló al presunto responsable, quien fue detenido en el lugar y trasladado ante el Ministerio Público.

Recuerda que si eres víctima o testigo de acoso en el Metro CDMX, puedes reportarlo de inmediato al personal en estación, acciona la palanca de emergencia o comunícate a SOS Mujeres *765.

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