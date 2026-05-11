En Últimos Días de Clases "Se Convierte a la Escuela en Estancia Forzada", Afirma Mario Delgado

La discusión sobre posibles cambios al calendario escolar 2025-2026 continuó hoy, 11 de mayo de 2026, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que su titular, Mario Delgado, afirmó que en los últimos días de las clases "se convierte a la escuela en estancia forzada".

En ese sentido, dijo que en las últimas semanas del ciclo escolar muchas escuelas permanecen abiertas principalmente para cumplir procesos administrativos y no actividades académicas.

Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de autoridades educativas, el funcionario señaló que después de la entrega de calificaciones disminuyen las actividades pedagógicas en varios planteles del país.

Video: Propuesta de la SEP para Modificar el Calendario Escolar: Esto Dijo Sheinbaum

“Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo”, expresó Delgado durante su intervención.

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Mario Delgado habla sobre cierre de ciclo escolar

El secretario de Educación también señaló que ese periodo suele destinarse a tareas burocráticas y administrativas, situación que, dijo, termina afectando la dinámica escolar en el cierre del ciclo.

Además, mencionó que las condiciones climáticas y sociales son distintas en cada región del país, por lo que consideró necesario revisar la manera en que se organiza el calendario escolar.

La polémica comenzó después de que la SEP planteara adelantar el fin de clases del ciclo 2025-2026, propuesta que provocó reacciones entre madres, padres de familia y docentes.

Anteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que todavía no existe una decisión definitiva y que actualmente se analiza mantener las seis semanas habituales de vacaciones de verano, en N+ te compartimos todos los detalles: Hay Nueva Propuesta de Calendario de la SEP con 6 Semanas de Vacaciones, Informa Sheinbaum.

La mandataria explicó que el calendario escolar anunciado previamente fue aprobado por autoridades educativas de las 31 entidades y la Ciudad de México, aunque reconoció que surgieron inquietudes posteriores sobre la duración de las vacaciones y el cierre de clases.

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