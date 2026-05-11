¿Cuántas Semanas Habrá de Vacaciones Escolares? Esto Dice el Calendario de la SEP

La discusión sobre el calendario escolar 2025-2026 continúa generando dudas entre madres, padres de familia y docentes, luego de que el Gobierno federal planteó ajustes al cierre del ciclo escolar. En N+ te aclaramos cuántas semanas de vacaciones tendrán los estudiantes.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum comentó la posibilidad de mantener las vacaciones tradicionales de verano, en N+ te contamos los detalles: Hay Nueva Propuesta de Calendario de la SEP con 6 Semanas de Vacaciones, Informa Sheinbaum.

Video: Padres Rechazan Cambio al Calendario Escolar en México por Mundial y Calor Extremo

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que actualmente la propuesta es conservar seis semanas de vacaciones escolares, como ha ocurrido en años anteriores, sin embargo, anteriormente, la SEP publicó una modificación del calendario escolar, donde se plantean tres meses de vacaciones para las y los estudiantes de nivel básico.

La mandataria señaló que el calendario anunciado días atrás por la Secretaría de Educación Pública fue aprobado por unanimidad por autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, tras solicitudes planteadas por maestros y algunas familias.

En breve más información.

FBPT