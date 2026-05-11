No Guardes el Paraguas: A Esta Hora Habrá Lluvia Fuerte Hoy en CDMX y Se Espera Caída de Granizo

El cielo despejado de la mañana podría cambiar hoy, 11 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), porque autoridades alertaron por lluvias fuertes, en N+ te decimos a qué hora se espera caída de granizo.

Toma en cuenta que ante las fuertes lluvias, las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de árboles, espectaculares y estructuras inestables, además de asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento.

Recuerda que en N+ te explicamos qué pasará con las precipitaciones: ¿Se Adelantó la Temporada de Lluvias en CDMX? Experto Explica Qué Está Pasando con el Clima.

Para este lunes, la temperatura máxima estimada en la capital será de 24 grados Celsius, mientras que la mínima rondará los 15 grados.

Video: Alertan por Lluvias Intensas en Gran Parte del País; Piden Extremar Precauciones

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A esta hora comenzará a llover hoy

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) las lluvias comenzarán a intensificarse alrededor de las 15:00 horas, mientras que las tormentas eléctricas y caída de granizo podrían presentarse a las 19:00 horas.

Además de las precipitaciones, también se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cabe señalar que la Ciudad de México tendrá lluvias fuertes, mientras que entidades como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz podrían registrar precipitaciones torrenciales con acumulados de hasta 250 milímetros. Aquí te detallamos por qué el pronostico es tan cambiante: ¿Por Qué Cambia Tanto el Clima en México? Esta Es la Explicación por Lluvias y Calor.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que estas condiciones están relacionadas con el avance del Frente Frío Número 50 sobre el noreste del país, combinado con canales de baja presión e ingreso de humedad.

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