Se Aproxima Frente Frío 50 a México; Provocará Lluvias en 29 Estados ⏐Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la aproximación del frente frío número 50, que hoy domingo 10 de mayo de 2026 ingresará al territorio nacional e impactará a 29 estados del país con lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas.

El organismo informó que el sistema se aproximará a la frontera norte de México, donde interactuará con una línea seca, divergencia en altura y la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento y chubascos en entidades de la Mesa del Norte. Se prevén lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Para el lunes 11 de mayo, el frente frío se desplazará hacia el noreste del país, intensificando las condiciones meteorológicas adversas. En esta fase, se prevén lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, además de lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro, y precipitaciones muy fuertes en diversas entidades del centro y sur del país.

El SMN advirtió que la masa de aire frío asociada al sistema provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, así como vientos fuertes en varias regiones.

Para el martes, el frente frío 50 se extenderá sobre el golfo de México, manteniendo condiciones de lluvia en el oriente, sureste y Mesa Central del país.

Clima para el lunes 11 de mayo: ¿dónde lloverá?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (centro y suroeste) y Querétaro (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Guerrero (norte y este) y Oaxaca (norte y oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Jalisco (noreste), Michoacán (norte y este), Estado de México (este, centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos: Chihuahua, Coahuila, Durango y Tabasco.

Lluvias aisladas: Sonora, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima para el martes 12 de mayo: ¿Dónde llovera?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Guanajuato (noreste y sur), Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (norte y sur) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos : Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa y Nayarit.

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