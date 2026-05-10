Pronóstico del Tiempo Hoy 10 de Mayo: Calor Extremo en Casi Todo el País y Lluvias en 15 Estados
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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica ambiente extremadamente caluroso en casi todo el país, lluvias fuertes en 15 entidades y la aproximación de un nuevo frente frío para este domingo
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Para este domingo 10 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del país, así como lluvias fuertes en 15 entidades y la aproximación de un nuevo frente frío.
La onda de calor prevalecerá en 23 estados, pero el sistema frontal se aproximará por la frontera norte e interaccionará con una línea seca, inestabilidad atmosférica y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, así como lluvias y chubascos en esa zona.
Igual se pronostica la posible formación de torbellinos en Coahuila y canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional para este Día de las Madres.
Asimismo, se espera el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, noreste y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo.
El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos de una onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana; además de la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país, durante el día domingo
¿Dónde habrá calor extremo?
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (este y sureste)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte, centro y sur)
- Zacatecas (sur)
- San Luis Potosí (centro y sur)
- Nayarit (norte y sur)
- Jalisco (oeste, sur y suroeste)
- Colima (este)
- Michoacán (centro y suroeste)
- Guerrero
- Oaxaca (centro, sur y este)
- Chiapas (centro y oeste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (centro y suroeste)
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz (centro y sur)
- Tabasco (sur y este)
- Campeche (norte)
- Yucatán (oeste)
Temperaturas máximas
- Mayores a 45 °C: Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte y centro).
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Quintana Roo (oeste).
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora y el Estado de México.
Valle de México
Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. En horas de la mañana, ambiente fresco a templado; frío en zonas altas del Estado de México.
Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el norte, noreste, y este del Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Prevaleciendo la onda de calor en el centro y suroeste del Estado de México.
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