Pronóstico del Tiempo Hoy 10 de Mayo: Calor Extremo en Casi Todo el País y Lluvias en 15 Estados.

Para este domingo 10 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del país, así como lluvias fuertes en 15 entidades y la aproximación de un nuevo frente frío.

La onda de calor prevalecerá en 23 estados, pero el sistema frontal se aproximará por la frontera norte e interaccionará con una línea seca, inestabilidad atmosférica y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, así como lluvias y chubascos en esa zona.

Igual se pronostica la posible formación de torbellinos en Coahuila y canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional para este Día de las Madres.

Asimismo, se espera el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste).

(50 a 75 mm): San Luis Potosí (centro, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sur), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte y oeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, noreste y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur).

(25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, noreste y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este) y Chiapas (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.

(5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Michoacán y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos de una onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana; además de la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país, durante el día domingo

Video: Frente Frío Causará Lluvias en 24 Estados; Efectos de Onda de Calor Seguirán en la Mayor Parte del País.

¿Dónde habrá calor extremo?

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí (centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste, sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero

Oaxaca (centro, sur y este)

Chiapas (centro y oeste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (centro y suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (sur y este)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C : Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte y centro).

a : Sonora (este y sur) y Sinaloa (norte y centro). De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). De 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Quintana Roo (oeste).

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Quintana Roo (oeste). De 30 a 35 °C: Aguascalientes.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora y el Estado de México.

Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. En horas de la mañana, ambiente fresco a templado; frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el norte, noreste, y este del Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Prevaleciendo la onda de calor en el centro y suroeste del Estado de México.

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