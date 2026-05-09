Hombre Armado Irrumpe en el Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C. y es Detenido

Un presunto delincuente armado que era perseguido por la policía ingresó este sábado al Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C., donde intentó ocultarse en el sótano del recinto, informaron fuentes diplomáticas a N+.

De acuerdo con los reportes de N+, el hombre irrumpió en el inmueble, ubicado en la capital de Estados Unidos y abierto al público, mientras huía de las autoridades. Personal del Instituto Cultural Mexicano detectó la presencia del sospechoso y dio aviso inmediato a la policía local.

Un presunto delincuente armado que huía de la policía ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. y se escondió en el sótano. Agentes arrestaron al sospechoso y no se reportan víctimas o heridos, de acuerdo con fuentes diplomáticas de N+. https://t.co/kCmwJYtAWg… pic.twitter.com/NcWLSB6RPN — NMás (@nmas) May 9, 2026

Elementos de seguridad acudieron al lugar y lograron detener al individuo sin que se registraran mayores incidentes. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que los agentes escoltan al sujeto esposado fuera del edificio.

Fuentes diplomáticas señalaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas durante el operativo, por lo que las actividades en el Instituto Cultural Mexicano no resultaron afectadas.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado la identidad del detenido ni los delitos que se le imputan, aunque se presume que portaba un arma al momento de ingresar al recinto.

Embajador Esteban Moctezuma Destaca la Rápida de la Policía

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó que este sábado un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. mientras huía de la policía.

A través de un mensaje dirigido a las familias del equipo del Instituto Cultural Mexicano, el diplomático explicó que el inmueble es un espacio abierto al público, lo que permitió el acceso del sospechoso al edificio.

Moctezuma Barragán subrayó que lo más importante es que ninguna persona resultó herida durante el incidente.

Detalló que el personal del Instituto actuó de manera inmediata al detectar la presencia del hombre armado y notificó a las autoridades competentes, quienes acudieron al lugar y realizaron la detención sin que se registraran mayores contratiempos.

“Reconocemos la serenidad y la eficacia con que todos se coordinaron y respondieron para resolver este grave incidente, sin consecuencia alguna que lamentar”, señaló el embajador.

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