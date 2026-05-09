Colonos Israelíes Profanan Panteón y Obligan a Familia Palestina a Desenterrar Cuerpo de Su Hijo

Un grupo de colonos israelíes profanó una tumba en el cementerio de Asasa, al sur de la ciudad de Yenín, lo que obligó una familia palestina a desenterrar el cuerpo de su hijo y llevárselo a otro panteón.

Los hechos ocurrieron en el norte de Cisjordania ocupada, según confirmó el Ejército israelí, luego de que este viernes se desarrollaran los hechos en esta ciudad palestina.

El entierro, que tuvo lugar el viernes, ocurrió en un cementerio a tan solo 300 metros del asentamiento ilegal de Sa Nur, restablecido en abril de 2025 en suelo palestino.

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Apenas transcurrió un tiempo, colonos israelíes llegaron y comenzaron a excavar la tumba donde la familia había sepultado a su hijo.

Según un comunicado del Ejército israelí, soldados llegaron al cementerio tras un reporte de riña entre los colonos y los palestinos. A los primeros les confiscaron "las herramientas de excavación".

A pesar del abuso cometido, los militares no intervinieron y fue por ello que la familia trasladó el cadáver recién exhumado a una aldea cercana para dar un "entierro alternativo".

No se respeta a los muertos

Ajith Sunghay, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina (ACNUDH), lo ocurrido "es algo espantoso y un claro ejemplo de la deshumanización de los palestinos que presenciamos en los Territorios Palestinos Ocupados".

Lamentó que no se perdona ni a los vivos ni a los muertos.

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Desde el regreso de colonos a este asentamiento, los palestinos deben obtener el permiso de las fuerzas israelíes para enterrar allí a sus muertos.

El Ejército confirmó que el sepelio había sido "coordinado previamente con las fuerzas de seguridad", sin que esto evitara el ataque de los colonos.

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Con información de EFE

ICM