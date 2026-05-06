Pide ONU Investigar Posibles Maltratos a Activistas de Flotilla Detenidos por Israel

Este miércoles la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se investiguen posibles "malos tratos graves" contra los miembros de la Flotilla Global Sumud: el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel.

En un comunicado el portavoz de la oficina, Thameen Al-Kheetan, indicó:

"Los responsables deben ser llevados ante la justicia"

También pidió que Israel deje de usar "la detención arbitraria y una legislación antiterrorista definida de forma amplia y vaga, incompatible con el derecho internacional".

Exige liberación inmediata de Abukeshek y De Avila

Asimismo exigió que Abukeshek y De Avila sean liberados de inmediato e incondicionalmente de acuerdo con lo señalado por el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, el martes.

"No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesita urgentemente", recalcó Al-Kheetan, quien insistió en que Israel tiene que poner fin a su bloqueo sobre la Franja.

Desde su arresto el 30 de abril, los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 interceptados, se encuentran en huelga de hambre, y están en un centro de detención de Ashkelón.

Un juez prorrogó este martes su detención policial, seis días más para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por posibles delitos de terrorismo.

Es la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a Gaza ese tipo de posibles delitos, pues a los de las ediciones anteriores solamente se les abrió un expediente administrativo migratorio para expulsarlos de Israel.

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Con información de EFE

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