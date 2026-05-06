Pide ONU Investigar Posibles Maltratos a Activistas de Flotilla Detenidos por Israel
N+
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se investiguen posibles "malos tratos graves" contra Saif Abukeshek y Thiago de Avila miembros de la Flotilla Global Sumud
COMPARTE:
Este miércoles la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se investiguen posibles "malos tratos graves" contra los miembros de la Flotilla Global Sumud: el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel.
En un comunicado el portavoz de la oficina, Thameen Al-Kheetan, indicó:
"Los responsables deben ser llevados ante la justicia"
También pidió que Israel deje de usar "la detención arbitraria y una legislación antiterrorista definida de forma amplia y vaga, incompatible con el derecho internacional".
Exige liberación inmediata de Abukeshek y De Avila
Asimismo exigió que Abukeshek y De Avila sean liberados de inmediato e incondicionalmente de acuerdo con lo señalado por el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, el martes.
"No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesita urgentemente", recalcó Al-Kheetan, quien insistió en que Israel tiene que poner fin a su bloqueo sobre la Franja.
Desde su arresto el 30 de abril, los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 interceptados, se encuentran en huelga de hambre, y están en un centro de detención de Ashkelón.
Un juez prorrogó este martes su detención policial, seis días más para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por posibles delitos de terrorismo.
Es la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a Gaza ese tipo de posibles delitos, pues a los de las ediciones anteriores solamente se les abrió un expediente administrativo migratorio para expulsarlos de Israel.
Historias recomendadas:
- Gusano Barrenador en CDMX; Confirman Primer Caso en un Perro en Tlalpan
- Policía Interviene en Riña, Responde a Agresión en la Lagunilla y Mata a un Hombre
- Tigres vs Nashville Hoy: ¿Quién es el Primer Finalista de la Concachampions 2026?
Con información de EFE
LECQ