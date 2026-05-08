¿Qué Vio Apolo 11 en su Viaje a la Luna en 1969? Esto Dicen Documentos Desclasificados sobre Ovnis

Este viernes 8 de mayo 2026, el Gobierno de Donald Trump publicó documentos desclasificados sobre los FANI (fenómenos anómalos no identificados), comúnmente conocidos como Ovnis. Y dentro de estos documentos se reveló lo que vio el Apolo 11 en su viaje a la Luna en 1969. En N+ te presentamos lo que dicen dichos documentos desclasificados.

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Dichos archivos contienen transcripciones previamente clasificadas de las misiones Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17, que llevaron al hombre a la Luna en las décadas de 1960 y 1970.

En la misión de Apolo 11 participaron: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins

Su lanzamiento fue el 16 de julio de 1969

Amerizaje fue el 24 de julio de 1969



Observaron una luz brillante

Buzz Aldrin, el famoso astronauta de la misión Apolo 11, declaró en una entrevista de 1969, publicada este viernes 8 de mayo, que presenció varios fenómenos inexplicables durante su viaje a la Luna.

"Observé lo que parecía ser una fuente de luz bastante brillante que, tentativamente, atribuimos a un posible láser", aseguró.

Otro astronauta coincide en destellos de luz

En las transcripciones sobre los testimonios de las misiones Apolo muestran que el astronauta del Apolo 12, Alan Bean, famoso por caminar sobre la Luna en 1969, mencionó haber visto partículas y destellos de luz "alejándose en el espacio".

Relató que las partículas parecían "escapar de la Luna".

¿Qué eran los destellos de luz?

Dos astronautas a bordo de la misión Apolo 17 en 1972 también informaron haber visto destellos de luz durante su viaje.

"¡Es como el 4 de julio allá afuera!" El astronauta Jack Schmitt relató que la luz podría haber sido reflejo de trozos de hielo.

Incluyen seis fotografías tomadas en misión Apolo 12

La publicación incluye seis fotografías tomadas por los astronautas de la misión Apolo 12 en la superficie lunar, que revelan luces no identificadas y de formas extrañas que aparecen en el cielo.

Una transcripción de cuatro páginas de la misión revela el relato de uno de los astronautas sobre lo que presenció, informando al mando sobre las luces que vio en el cielo oscuro.

Describió que las luces estaban "navegando hacia el espacio".

"Pensaba que se desprendían de mi calentador de agua, pero parece que algunas de esas cosas están escapando de la Luna. Realmente salen disparadas de aquí y se dirigen hacia las estrellas".

El astronauta describió que las luces "pulsaban cada segundo". El mando sugirió que el fenómeno probablemente se debía a interferencia electromagnética, la cual puede ser causada tanto por fuentes artificiales como naturales.

Una transcripción de 16 páginas de la misión Apolo 17 detallaba cómo los astronautas vieron luces desde su ventana que se asemejaban a las del Día de la Independencia.

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Con información de N+

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