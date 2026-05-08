¿Más Casos de Hantavirus por Brote en Crucero? Revisan Posible Contagio durante Vuelo en Avión

El gobierno de España informó hoy, 8 de mayo de 2026, que una mujer de la provincia de Alicante, en el sureste del país, presenta síntomas compatibles con una infección por hantavirus. Por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, en el crucero MV Hondius, donde inció el brote.

En conferencia de prensa, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó que la mujer de 32 años viajaba como pasajera en el mismo vuelo que una paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus.

Indicó que la mujer presenta sintomatología respiratoria leve y está previsto que se le tomen muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Cabe recordar que el crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. Durante este tiempo tres personas murieron -debido a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos- y otras cuatro han presentado síntomas de distinta intensidad.

En estos momentos, el barco está siendo conducido a la isla española de Tenerife, (archipiélago de las Canarias, Atlántico) a donde se prevé que llegará este domingo, después de completar una expedición que permaneció detenida del 3 al 6 de mayo en el penúltimo punto de su trayecto, Cabo Verde.

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Posible contagio de hantavirus durante vuelo

El secretario añadió que la mujer con sospecha de contagio de hantavirus fue trasladada a un hospital de Alicante, donde permanece en aislamiento, los síntomas que presentaba eran:

Tos y "malestar general".

Padilla señaló que la mujer española estaba sentada dos filas detrás de la pasajera del crucero, pero que el contacto entre ambas "fue breve", ya que la pasajera sólo había estado "a bordo durante un breve periodo de tiempo" durante el vuelo.

El funcionario añadió que las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana estaban rastreando a las personas con las que la mujer había estado en contacto durante los últimos días.

EUA evacuará a sus ciudadanos del creucero afectado por hantavirus

El gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció este viernes que estaba organizando un vuelo para evacuar a sus ciudadanos a bordo del crucero afectado por hantavirus que se encuentra ante las Islas Canarias.

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Con información de N+ y agencias.

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