Atacan Casa que Habitó Rubén Rocha Moya Hace 10 Años, Confirma Seguridad de Sinaloa

Una casa ubicada en la colonia Las Quintas, en la ciudad de Culiacán, presuntamente vinculada al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble presentó múltiples impactos de arma de fuego en la fachada, lo que movilizó a elementos de las distintas corporaciones de seguridad hacia el sector.

Casa Que fue Habitada por Rubén Rocha. Foto: N+

No se reportan lesionados

Vecinos señalaron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidos relacionados con el atentado.

La vivienda atacada habría sido habitada por el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su familia durante más de 30 años. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de vecinos, el inmueble permanece deshabitado desde hace más de una década.

Atacan a Balazos Vivienda Vinculada a Rubén Rocha Moya en Culiacán

Tras el ataque, la zona fue acordonada por autoridades estatales y federales, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias balísticas para integrar la carpeta de investigación.

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