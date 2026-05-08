¿Hay Clases el 11 de Mayo 2026 Tras Día de las Madres? Esto Dice el Calendario Escolar SEP

El Día de las Madres se celebrará este domingo 10 de mayo de 2026 en México y puede surgir la duda sobre si el lunes 11 habrá clases en escuelas de educación básica. En N+ te contamos qué dice el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre esta fecha.

En distintos estados del país, escuelas de preescolar, primaria y secundaria suelen realizar convivios, bailables, festivales y entrega de regalos sorpresa elaborados por los estudiantes para celebrar a las mamás, ya que el 10 de mayo es una de las fechas que se celebran a lo grande en todo México.

Si embargo, aunque el 10 de mayo es una de las celebraciones más importantes para las familias mexicanas, la SEP no contempla este día como descanso obligatorio dentro del ciclo escolar 2025-2026. Tampoco está autorizado recorrer la fecha al lunes siguiente para generar un fin de semana largo.

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Sin embargo, la suspensión de actividades puede ser parcial en algunos planteles debido a los festejos organizados para las madres de familia.

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¿Qué dice la SEP sobre las clases el 11 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las actividades escolares para el día 11 de mayo de 2026 continúan de manera normal, ya que no existe un puente oficial por esta fecha.

Debido a que en 2026 el 10 de mayo cae en domingo, algunos planteles optarán por mover los festejos al lunes 11 de mayo. Esto podría provocar ajustes en horarios, entradas más tarde o salidas anticipadas, dependiendo de cada institución educativa.

No obstante, estas modificaciones no representan una suspensión oficial de clases por parte de la SEP, sino decisiones internas de cada escuela.

También hay escuelas que decidieron adelantar las celebraciones desde días previos, principalmente a partir del 7 y 8 de mayo. Por ello, mientras algunos alumnos acudirán únicamente a actividades conmemorativas el lunes 11, otros retomarán clases normales porque sus festivales ya se realizaron anteriormente.

Las autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada plantel para conocer si habrá cambios en horarios o actividades especiales.

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