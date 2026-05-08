Mega Marcha de Madres Buscadoras en CDMX: ¿A Qué Hora Inician las Protestas el 10 de Mayo 2026?

Mientras miles de familias en México se preparan para celebrar el Día de las Madres, colectivos de búsqueda volverán a tomar las calles de la Ciudad de México este 10 de mayo de 2026 para exigir verdad y justicia por sus familiares desaparecidos. En N+ te compartimos a qué hora inician las protestas de madres buscadoras.

Con fotografías, pancartas y consignas, madres buscadoras se unirán a la "XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia", una movilización que se ha convertido en una de las manifestaciones contra la crisis de desapariciones en el país, cabe señalar que las colectivas se unirán desde Chihuahua.

Video: Así Viven el 10 de Mayo las Madres Buscadoras en México: Entre Ausencias y Búsqueda

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¿A Qué Hora Será la Marcha de Madres Buscadoras en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria difundida por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y distintos colectivos, la marcha iniciará este domingo de 10 de mayo a las 10:00 horas.

El punto de reunión de los colectivos será el Monumento a la Madre, irán rumbo al Ángel de la Independencia.

Con la consigna "Las madres llegaremos a la final, las organizaciones compararon su lucha con un partido decisivo, en referencia al Mundial de Futbol 2026 para señalar que su objetivo principal sigue siendo encontrar a sus hijos e hijas desaparecidas. "Este 10 de mayo no hay nada que festejar", expresaron en su convocatoria en redes sociales.

También habrá una velada un día antes además de la movilización principal, donde colectivos de madres buscadoras anunciaron actividades previas para visibilizar la problemática de las desapariciones.

Las organizaciones convocaron a la velada el viernes 9 de mayo a las 17:00 horas en el Monumento a la Madre, donde pidieron a las personas asistentes llevar veladoras.

Colectivos que se sumarán a las protestas a la mega marcha

Diversas agrupaciones sociales y feministas anunciaron que participarán en las movilizaciones, entre ellas Colectiva Revolución Feminista, Violencia Feminicida y Víctimas Unidas.

La protesta busca visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México y acompañar a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

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