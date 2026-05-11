Evita Esta Zona por Bloqueo del IPN Hoy: A Esta Hora Es la Protesta de Estudiantes

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunciaron una protesta para exigir que se cumplan sus demandas, en N+ te decimos cuál es la zona afectada por el bloqueo y a qué hora empieza su movilización hoy, 11 de mayo de 2026.

La movilización fue convocada por integrantes de la comunidad estudiantil del plantel, quienes buscan exponer diversas inconformidades relacionadas con temas académicos, administrativos y de seguridad dentro de la institución.

Video: ¿Qué Pasó en el Circuito Interior? Alumnos del IPN Realizan Bloqueo para que Atiendan Demandas

Las afectaciones viales se prevén en las inmediaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 8 "Narciso Bassols".

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¿Dónde Será el Bloqueo del IPN Hoy?

La concentración está programada en el CECyT 8 “Narciso Bassols”, ubicado sobre Avenida de las Granjas número 618, colonia Santo Tomás, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC CDMX, la protesta comenzará alrededor de las 13:30 horas.

¿Qué Exigen los Estudiantes del CECyT 8?

El grupo estudiantil señaló que la movilización tiene como objetivo exigir el cumplimiento de un pliego petitorio entregado previamente a las autoridades escolares. Estas son sus demandas:

Garantías de no represalias contra estudiantes que participan en manifestaciones.

Información clara sobre la demolición de talleres y las acciones tomadas por la dirección escolar.

Transparencia en el uso del presupuesto del plantel.

Aplicación de una política de cero tolerancia ante presuntos tratos inapropiados hacia alumnos.

Los organizadores también señalaron que buscan mantener abiertas las mesas de diálogo con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

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