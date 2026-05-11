¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy? Así Está el Servicio este Lunes

Usuarios de la Metro CDMX reportaron retrasos en la Línea 3 hoy, 11 de mayo de 2026, en N+ te contamos qué pasó para que lo tomes en cuenta en tus tiempos de traslado.

A través de sus redes sociales, el Metro CDMX señaló a las 6:20 horas que se realizaba una revisión en uno de los convoyes de la Línea 3, por lo que la marcha de los trenes era lenta.

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Minutos después, a las 6:47 horas, el organismo indicó que ya se agilizada la circulación de los trenes tras concluir la revisión del convoy.

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¿Cómo está el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX?

Además de los retrasos y el servicio lento, entre las quejas de usuarios también señalaron fallas en las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo. En redes sociales, una persona escribió: "Siguen sin servir las escaleras de Miguel Ángel Línea 3".

Por su parte, algunos pasajeros continuaron reportando demoras y saturación en estaciones de la ruta que va de Universidad a Indios Verdes.

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