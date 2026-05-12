¿Por Qué No Hay Clases en CDMX el 14 de Mayo 2026? Esto Dice la SEP

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un mega puente de cuatro días, ya que no tendrán clases desde el jueves, en N+ te contamos por qué no deben asistir el 14 de mayo de 2026, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Autoridad Educativa Federal (AEF) en la Ciudad de México y la SEP informaron, mediante un comunicado dirigido al personal educativo, por qué no habrá clases el próximo jueves 14 de mayo.

Considera que el Día del Maestro y la Maestra también habrá cambios en las actividades escolares, en N+ te contamos lo que debes saber en ¿Es Festivo o Por Qué No Hay Clases el 15 de Mayo 2026? Razón de la Suspensión en Escuelas SEP.

Video: Megapuente a la Vista: Estos Días No habrá Clases en CDMX

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¿Por qué no tendrán clases el jueves 14 de mayo?

De acuerdo con las autoridades educativas, el día 14 de mayo será otorgado como día de reconocimiento para las y los trabajadores del sector educativo. La medida beneficia al personal directivo, docente y de apoyo de los modelos de educación básica y superior adscritos a la AEFCM.

Por esta razón, las actividades escolares quedarán suspendidas para estudiantes de escuelas públicas de nivel básico en la CDMX previo al Día del Maestro que se festeja el 15 de mayo, en N+ te contamos los detalles en ¿Habrá Otro Mega Puente Desde el 14 de Mayo en CDMX? Esto Dice la SEP.

Si tu hijo va en el nivel básico, toma en cuenta que el mega puente comenzará desde el jueves y se extenderá hasta el fin de semana, por lo que las clases se reanudarían el lunes 18 de mayo de 2026.



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