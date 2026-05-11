¿Es Festivo o Por Qué No Hay Clases el 15 de Mayo 2026? Razón de la Suspensión en Escuelas SEP

El 15 de mayo 2026 no habrá clases en las escuelas de la SEP, ni en otras instituciones educativas, como la UNAM y el IPN, por lo que muchas personas se preguntan si este viernes es día festivo, y acá te explicamos la razón detrás de la suspensión de actividades en los planteles en México.

Con los recientes cambios al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, se confirmó el cierre anticipado del ciclo escolar 2026 por el calor y el Mundial de futbol, y en una nota previa te decimos cuántas semanas tendrán de vacaciones los niños.

Pese a que el fin del ciclo escolar está programado para el 5 de junio, se mantiene la suspensión de clases para este viernes 15 de mayo en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, por lo que es importante que los padres conozcan por qué no habrá actividades en los planteles.

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¿Por qué no hay clases el 15 de mayo 2026?

Este viernes habrá suspensión de clases en todas las escuelas de México, es decir en preescolar, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, debido a que se celebra el Día del Maestro 2026.

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Esta festividad se decretó en 1917 durante el gobierno de Venustiano Carranza y comenzó a festejarse oficialmente a partir de 1918. La celebración busca reconocer la labor de los docentes en el país, así como de toda la comunidad educativa.

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La elección del 15 de mayo como fecha para celebrar a los profesores se debe a la fiesta religiosa de San Juan Bautista de La Salle, nombrado patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Esta fecha coincide con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano.

¿El 15 de mayo es festivo?

Pese a la importancia de esta profesión en México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla esta fecha como un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de los mexicanos tienen que trabajar de manera cotidiana.

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De esta manera, solo los docentes, directores, personal administrativo de las escuelas y estudiantes de instituciones educativas como la SEP, la UNAM, el IPN, entre otros, tendrán esta fecha libre para celebrar el Día del Maestro y la Maestra 2026.

Así, los estudiantes de todos los niveles educativos podrán disfrutar de un puente de descanso de tres días, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo, regresando a sus actividades cotidianas el lunes 18 de mayo de 2026.

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