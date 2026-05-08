Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que se adelantará el fin del ciclo escolar 2025-2026, muchos padres de familia tienen dudas respecto a si la medida también aplica para escuelas privadas. En N+ te decimos que pasará.

Cabe recordar que la SEP informó que el cierre del ciclo escolar será el 5 de junio de 2026, debido al calor en México y el Mundial 2026.

Sin embargo, la medida acordada entre el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y todos los secretarios de Educación del país, ha desatado opiniones encontradas entre padres de familia, unos que apoyan la medida y otros que están en contra por considerar que esto afecta la educación de sus hijos y que abona al rezago educativo.

Video: Esto Opinan Padres de Fmailia por el Recorte del Ciclo Escolar Anunciado por la SEP

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¿Escuelas privadas también terminan ciclo escolar el 5 de junio?

Ante este panorama, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) explicaron qué pasar en las escuelas privadas.

"Las instituciones educativas privadas podrán continuar dando el servicio conforme estaba propuesto y ofrecido a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026 y está establecido en el contrato civil de prestación de servicios educativos firmado con los padres de familia".

Es decir, el ciclo escolar podrá terminar el 15 de julio como iniclmente estaba marcado en el calendario, a pesar de los cambios anunciados por la SEP.

El incio del nuevo Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto, de acuedo con lo anunciado por la SEP.

Con información de N+.

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